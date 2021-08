Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta, Instagram

Scatti romantici e appassionati in barca per l’influencer e il fidanzato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

“It was magical”, “È stato magico”. Giulia De Lellis definisce così i momenti che sta vivendo assieme al fidanzato Carlo Gussalli Beretta. I due appaiono sempre più felici e innamorati, come dimostrano alcuni scatti in barca pubblicati dalla stessa Giulia.

“Grazie ai nostri amici per aver immortalato tutti questi nostri piccoli momenti preziosi”, ha scritto l’influencer come didascalia alle foto pubblicate, che li ritraggono mentre si scambiano baci romantici e appassionati.

Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta, vacanze in barca

Giulia e Carlo si stanno godendo giornate in barca di pace e relax, da Saint Tropez a Forte dei Marmi, passando per la Sardegna, al termine dell’esperienza che ha visto la nota influencer alla conduzione di “Love Island”, dating show che si è svolto a Gran Canaria.

La storia d’amore tra Giulia e Carlo è iniziata verso la fine del 2020 ma i due si conoscevano da tempo, visto che lui era amico di Andrea Damante, ex storico di Giulia. Carlo, figlio di Pietro Gussalli Beretta, vicedirettore dell’omonima fabbrica d’armi, è laureato in Economia e si occupa di risorse umane. In passato è stato fidanzato con la modella Dayane Mello.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata