Sorridente e serena, la showgirl festeggia il suo compleanno sfoggiando la sua forma fisica, senza mai dimenticare un pizzico di ironia

“Hello 40. Ho sempre 20 anni, ne ho aggiunti 20 di esperienza“. Sempre con il sorriso e con tanta ironia Elena Santarelli festeggia il suo 40esimo compleanno. Nel ringraziare tutte le persone che le hanno fatto gli auguri, la showgirl di Latina ha postato su Instagram una foto in cui mostra il suo fisico sempre in grandissima forma in barca. Elena ha festeggiato il compleanno a Tavolara con le persone a lei care, come mostrato da alcune stories su Instagram.

Nata a Latina, Elena Santarelli ha iniziato la sua carriera come modella, vincendo nel 1998 il concorso “Elite Model Look”. Poi le esperienze in tv, da “L’Eredità” a “Stadio Sprint”, ma anche come concorrente della terza edizione de “L’isola dei famosi“. Dalla tv al cinema con “Vita Smeralda” di Jerry Calà e “Commediasexi” di Alessandro D’Alatri, e ancora la tv con l’esperienza a MTV e la sit-com di Italia 1 “Camera Café“, ruolo che ha ricoperto fino al 2008. Tra il 2014 e 2015 ha esordito a teatro nella commedia “Quando la moglie è in vacanza”.

Dal 2006 è legata all'ex calciatore Bernardo Corradi che ha sposato il 2 giugno 2014 a Borgo San Felice, tra le colline del Chianti. La coppia ha due figli: Giacomo, nato nel 2009 e Greta nata nel 2016. Proprio il marito Bernardo le ha dedicato su Instagram un post molto dolce, in occasione del suo compleanno.

“Ti ho conosciuta che eri una ragazzina bellissima… Adesso al mio fianco ho una Donna matura, forte e sensibile allo stesso tempo la cui bellezza sembra aver ingannato il tempo… auguri amore mio… ti amo”, ha scritto l’ex calciatore.

Da anni Elena Santarelli è impegnata in prima linea con la Fondazione Heal, che supporta con progetti di ricerca il lavoro di medici e ricercatori impegnati nella lotta contro i tumori cerebrali in età pediatrica. Nel 2019 Elena ha pubblicato il libro “Una mamma lo sa”, in cui racconta come ha affrontato la malattia del figlio Giacomo.

