Diletta Leotta

Dopo i festeggiamenti per i suoi 30 anni, la presentatrice di Dazn ha postato alcune immagini dell'escursione. Ci sono anche Rossella Fiamingo e Gregorio Paltrinieri

Diletta Leotta continua a trascorrere giornate in compagnia dei suoi amici più cari, nella sua terra, la Sicilia. La presentatrice di Dazn, dopo aver festeggiato il suo 30esimo compleanno a Catania, in un “white and shine” party a bordo piscina, si è regalata una gita assieme ad amiche e amici, molti dei quali presenti alla festa.

Meta della gita è stato l’Etna dove, tra selfie e camminate sul vulcano, il gruppo si è potuto godere scenari unici e viste pazzesche.

Tra i partecipanti alla gita sull’Etna, le amiche cantanti Elodie e Didy e la campionessa di scherma Rossella Fiamingo assieme al nuotatore Gregorio Paltrinieri, da poco usciti allo scoperto come coppia.

Proprio Didy ha pubblicato numerose stories su Instagram, documentando la giornata, inclusa una romantica passeggiata di Rossella e Greg, mano nella mano.

Diletta, dunque, continua a godersi giornate di relax e spensieratezza con le persone a lei più care mentre appare ormai completamente sparito l’attore turco Can Yaman, con il quale la presentatrice ha trascorso una romantica vacanza a inizio estate.

