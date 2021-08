Alberto di Monaco e Charlène

In un'intervista al settimanale "Oggi", Christa Mayrhofer-Dukor parla di "distacco fisico e interiore"

“Il matrimonio è in una fase molto, ma molto difficile. Con Charlène sono in una fase di allontanamento, non soltanto fisico”. È la rivelazione di Christa Mayrhofer-Dukor, cugina di Grace Kelly, in un’intervista esclusiva al settimanale “Oggi”.

Il matrimonio tra Charlène Wittstock e Alberto di Monaco, dunque, sarebbe vicino alla fine. Il principe Alberto, al telefono con la cugina di sua mamma, avrebbe parlato della sua situazione coniugale, confessando che “il loro distacco è fisico e interiore”.

Alberto di Monaco e Charlène, presto il divorzio

“Francamente avevo già una sgradevole impressione, ossia che Alberto non andasse più d’accordo con Charlène, che non ci si trovasse più bene. Per questo motivo, secondo me, si potrebbe arrivare presto al divorzio”, ha detto ancora Christa Mayrhofer-Dukor, aggiungendo: “Se ci penso bene, Alberto me lo ha accennato, diciamo così, tra le righe”.

“Se ripenso al tono di voce che aveva Alberto, credo che arriveranno presto al divorzio. Quei due si sono allontanati nella vita quotidiana, lei va per la sua strada, lui ha scelto la sua”, ha concluso la cugina di Grace di Monaco.

Charlène si trova in Sudafrica da mesi e nei giorni scorsi ha subìto un nuovo intervento chirurgico, di ben quattro ore in anestesia totale, per una grave infezione alle vie respiratorie. Alberto e i gemelli Jacques e Gabriella, 7 anni, sono andati a trovarla soltanto una volta ma lo stesso principe ha precisato che volerà in Sudafrica con i gemelli per “stare vicino a Charlène durante la convalescenza”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @hshprincealbertii

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata