Rumer Willis

L’attrice e cantante ha postato alcune immagini da piccola, con i genitori, in occasione del suo compleanno

Rumer Willis ha compiuto 33 anni e ha festeggiato in famiglia e, tra balli e canti, ha pubblicato sui social un piccolo viaggio nella memoria, con alcuni scatti di quando era bambina.

L’attrice, figlia di Bruce Willis e Demi Moore, in un post ha scritto: “Come tutto è iniziato… 8.16.88”, con una serie di fotografie di lei bambina e assieme ai genitori. Anche le sorelle di Rumer, Scout e Tallulah Willis, le hanno augurato buon compleanno condividendo altri ricordi dell’infanzia.

Rumer Willis, “un arazzo dai colori vivaci”

“Oggi è nata un’icona” ha scritto Scout, 30 anni. “Tesoro Rumer Glenn, sei una presenza così squisitamente divina”, ha scritto la sorella più piccola, Tallulah, 27 anni e ha concluso: “La tua vita è un arazzo dai colori vivaci e con l’anno 33 davanti a noi non ho dubbi che ci sarà molto altro da aggiungere!”.

Demi Moore per festeggiare al meglio la ricorrenza, ha pubblicato su Instagram due foto di Rumer: da bambina piccola al volante di una decappottabile, assieme a una foto più recente di lei alla guida di un’auto simile. “Rumer Glenn Willis hai scosso il mio mondo quando sei nata alle 7:04 del mattino a Paducah, nel Kentucky”, ha scritto Demi.

Rumer Willis ha festeggiato il suo compleanno durante un lungo fine settimana con la famiglia nella loro casa in Idaho, tra balli stile country al ritmo di “Louisiana Woman, Mississippi Man” e il karaoke con mamma Demi Moore sulle note di “Total Eclipse of the Heart”.

