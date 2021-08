Jerry Calà

Incontro speciale in Sardegna tra Jerry Calà e Achille Lauro: e arriva il commento divertito di Mara Venier

“L’amicizia quando arriva arriva…”. Con questa caption Jerry Calà ha pubblicato una foto su Instagram, sorridente e abbracciato ad Achille Lauro. Immancabile il commento di Mara Venier, ex moglie e ora grandissima amica di Jerry, molto legata anche al rapper che è il suo “pupillo”. “Manca zia Mara”, ha commentato la presentatrice, postando applausi e una serie di faccine che ridono.

Achille Lauro è sbarcato nei giorni scorsi in Costa Smeralda, ospite di Fedez e Chiara Ferragni. Il cantautore e rapper italiano ha condiviso numerose Stories della sua vacanza su Instagram. Tra i due cantanti, oltre alla collaborazione artistica, che ha portato al grande tormentone dell’estate “Mille” assieme a Orietta Berti, è nata, dunque, anche una grande amicizia.

Jerry Calà canta nel mitico locale “La Capannina di Franceschi”

L’attore e cantante e la conduttrice nei giorni scorsi si sono incontrati in Versilia, a Forte dei Marmi, dove Calà si è anche esibito nel mitico locale “La Capannina di Franceschi”. Ad applaudirlo c’era, tra le tante persone, anche Mara, in questi giorni in vacanza nella località della Versilia assieme al marito Nicola Carraro.

