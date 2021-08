Jennie Garth

Negli Usa impazzano i meme “fall plans” vs “delta variant” e anche la protagonista di Beverly Hill 90210 ne ha condiviso uno

La variante Delta che sta portando a una crescita di casi di Covid anche negli Stati Uniti è “pericolosa” come Kelly Taylor. A confermarlo è Jennie Garth che ha condiviso un ironico meme sul suo profilo Instagram.

L’attrice, protagonista di “Beverly Hills 90210” ha pubblicato una foto con un paragone che gli appassionati della serie tv degli anni ’90 non possono non aver colto: il modello è quello che sta impazzando sui social statunitensi in questi giorni, per ironizzare sullo svanire dei “piani autunnali” a causa del diffondersi della variante Delta.

Jennie Garth e i “Fall Plans” che stanno svanendo

Nel caso del meme pubblicato da Jennie Garth, i “Fall Plans” che stanno svanendo sono rappresentati dalla coppia simbolo di “Beverly Hills 90210”, Dylan e Brenda, interpretati dal compianto Luke Perry e da Shannen Doherty, mentre la variante Delta è rappresentata da Kelly Taylor.

Nella terza stagione della serie tv, infatti, Kelly “ruba” Dylan a Brenda mentre quest’ultima è in vacanza a Parigi. Un modo ironico, dunque, per evidenziare la pericolosità della variante Delta e come questa possa improvvisamente scombinare e cancellare tutti i programmi.

Al meme pubblicato da Jennie Garth è arrivato il commento divertito della stessa Shannen Doherty che ha pubblicato una serie di faccine che ridono.

