Jason Momoa e Emilia Clarke

I due attori hanno pubblicato sui rispettivi profili social alcune foto insieme

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jason Momoa (@prideofgypsies)

Khal Drogo e la sua “Khaleesi” sono tornati insieme: piccola reunion sui social per Jason Momoa e Emilia Clarke. I due protagonisti di “Game of Thrones” hanno pubblicato, quasi in contemporanea, alcune immagini sui social mentre sono insieme.

Jason Momoa e Emilia Clarke felici e sorridenti

“MOON OF MY LIFE. you are wonderful love u forever”, ha scritto Momoa pubblicando gli scatti assieme a Emilia Clarke mentre la tiene sulle sue ginocchia.

La stessa attrice, poi, ha pubblicato una foto simile, sempre mentre Momoa la prende in braccio, con la caption: “Quando il tuo sole e le tue stelle arrivano in città, controlli che possano ancora reggere una Khaleesi”.

In “Game of Thrones”, andato in onda su HBO per otto stagioni tra il 2011 e il 2019, Momoa ha interpretato Khal Drogo, il marito del personaggio di Emilia Clarke, Daenerys Targaryen.

Dopo il tanto discusso finale della serie tv, la stessa Emilia Clarke ha ammesso che non le piaceva la conclusione. Sarà anche per questo che la reunion tra i due, con grandi abbracci e sorrisi, ha mandato letteralmente in delirio i fan de “Il Trono di Spade”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @emilia_clarke

