Fedez

Fedez lancia una sua capsule collection in collaborazione con Seven ma è subito polemica per il prezzo

Nonostante si stia godendo le vacanze in Costa Smeralda con la moglie Chiara Ferragni e i piccoli Leone e Vittoria, Fedez non smette di lavorare. Oltre al completamento delle registrazioni del suo prossimo disco, è infatti in arrivo sul mercato un nuovo prodotto che porta la firma del rapper: si tratta di una linea di zaini con il suo nome.

Un progetto nato in collaborazione con Seven, “lo zaino monoscomparto FEDEZ® X SEVEN® è realizzato in tessuto di poliestere riciclato (…), è dotato di numerose tasche e grazie allo schienale EVA (…) risulta comodo da indossare sulle spalle”, si legge sul sito per l’acquisto.

Fedez, la sua linea di zaini in poliestere riciclato

Una linea che già promette di fare tendenza ma che cela anche uno scopo più elevato della moda: tutti i prodotti sono infatti stati realizzati impiegando tessuti di poliestere riciclato dalle bottiglie in PET e carta riciclata, così da sensibilizzare i giovani alla sostenibilità e al riciclo.

Un prodotto indubbiamente valido, dunque, ma che negli ultimi giorni ha scatenato alcune polemiche: lo zaino costa infatti fino a 69,90 euro ma sembra sia possibile pagarlo anche in tre rate senza interessi. E, tra gli utenti, sembra che il commento più comune sia stato “Peccato per il prezzo“. In ogni caso la linea dovrebbe avere le ore contate: da fine agosto, infatti, si attende il soldout.

Visualizza questo post su Instagram

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata