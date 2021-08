Cameron Diaz

La star internazionale ha parlato della sua decisione nel corso di un’intervista rilasciata a Kevin Hart

Cameron Diaz si allontanerà dal grande schermo per concentrarsi solamente sulla sua vita privata. Il The Hollywood Reporter ha rilanciato nelle scorse ore l’intervista rilasciata dall’attrice al talk-show Peacock condotto da Kevin Hart, durante la quale ha affermato: “Quando fai qualcosa a un livello davvero alto per un lungo periodo di tempo, tu sei quel talento, tutte le parti che non lo sono devono essere passate ad altre persone”.

Durante gli ultimi venti anni Cameron è stata la protagonista assoluta del grande schermo, inanellando un successo dietro l’altro (da “Tutti pazzi per Mary” a “Cose molto cattive“, da “Ogni maledetta domenica” a “Minority Report“) e affermandosi come una delle artiste più popolari a livello internazionale.

Cameron Diaz: “Volevo rendere la mia vita gestibile da me”

Ed è forse questo il motivo dell’allontanamento dal cinema: “Non ho fatto nient’altro che questo, funzionava ma per me non era abbastanza. Amavo recitare ma c’erano così tante parti della mia vita che non andavano bene. Volevo solo rendere la mia vita gestibile da me. La mia routine in un giorno è letteralmente ciò che riesco a fare da sola. Ed è la sensazione più bella. Ho avuto pace nella mia anima curandomi di me stessa” ha svelato la star.

“Il mio desiderio era soltanto quello di avere una vita che potesse essere gestita da me stessa. È il miglior sentimento di sempre. Mi sento completa” ha concluso l’attrice, ricordando invece come in passato si sia sentita come se avesse le “tapparelle agli occhi” e, soprattutto, “costantemente in movimento” a causa dei ritmi forsennati.

Ed è stato proprio durante un periodo di allontanamento dal set che ha incontrato il marito Benji Madden, membro dei Good Charlotte. I due si sono poi sposati nel gennaio 2015 e lo scorso anno la coppia ha annunciato la nascita della loro figlia, Raddix Madden, che è nata tramite madre surrogata il 30 dicembre 2019.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cameron Diaz (@camerondiaz)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata