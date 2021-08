Anna Tatangelo

Anna Tatangelo e Livio Cori confermano di essere sempre più innamorati e arrivano le presentazioni in famiglia

Anna Tatangelo e Livio Cori fanno sul serio: dopo essere usciti allo scoperto nei giorni scorsi con commenti sui social e foto insieme, ora i due hanno deciso di presentarsi reciprocamente alle proprie famiglie.

Livio Cori presenta Anna Tatangelo ai genitori

Sul profilo Facebook del padre di Massimo Cori, il papà di Livio, sono infatti spuntate alcune fotografie che ritraggono Massimo, la moglie, il figlio Livio e Anna a cena in riva al mare. Nella descrizione delle foto il padre del cantante ha scritto: “Serate estive“.

Anche la cantante, nei giorni scorsi, ha voluto presentare a Livio suo figlio Andrea (avuto dalla precedente relazione con Gigi D’Alessio). I tre sono stati paparazzati in vacanza in Costiera Amalfitana e in Puglia, dove sembra che Livio sia riuscito a stringere una bella amicizia con il figlio di Anna.

Dopo il difficile periodo passato a causa della fine della relazione con Gigi D’Alessio, oggi Anna sembra aver trovato la persona giusta per iniziare una nuova vita. Livio Cori, rapper e attore 31enne, ha incontrato per la prima volta la cantante durante il Festival di Sanremo 2019. Da quel momento sembra sia nata una bella amicizia che si sarebbe trasformata poi in vero e proprio amore lo scorso marzo, dopo una collaborazione per il nuovo album di Anna Tatangelo.

