Rossella Fiamingo e Gregorio Paltrinieri

La spadista siciliana e il nuotatore di Carpi insieme in Sicilia. Lo scatto pubblicato da lei lascia poco spazio ai dubbi…

Tre medaglie olimpiche in due, se si considerano soltanto i Giochi di Tokyo 2020, appena conclusi. Rossella Fiamingo e Gregorio Paltrinieri festeggiano insieme, con un tenero abbraccio in barca, che lascia pochi dubbi.

La schermitrice e il nuotatore azzurro si candidano a coppia dell’estate. La caption dello scatto, pubblicato su Instagram dalla spadista catanese (30 anni) direttamente dalle acque della sua Sicilia, riporta: “Baby smile” e un cuoricino arancione. E, in effetti, i due si abbracciano sorridenti.

Di certo Rossella e Gregorio hanno tante cose per cui sorridere. Non solo le meritate vacanze che si stanno godendo in Sicilia, ma i risultati raggiunti, soprattutto dal nuotatore azzurro. Paltrinieri a Tokyo ha compiuto una grandissima impresa, conquistando prima l’argento in vasca negli 800 stile e poi il bronzo nella 10 km in acque libere.

Un trionfo incredibile per il 26enne di Carpi, campione olimpico nei 1500 stile a Rio 2016, alle prese con la mononucleosi a pochi mesi dal via delle Olimpiadi, che lo ha fermato e non gli ha permesso di allenarsi come avrebbe voluto.

Rossella Fiamingo, invece, ha centrato il bronzo a squadre a Tokyo, dopo l’argento conquistato a Rio de Janeiro nel 2016, prima medaglia olimpica individuale nella storia della spada femminile italiana.

Rossella Fiamingo e Gregorio Paltrinieri, un amore a cinque cerchi

Una coppia da record, insomma, che adesso si gode un po’ di relax nella splendida Sicilia. A giudicare dai commenti al post, arrivati da colleghi e compagni di squadra illustri, da Gabriele Detti a Margherita Granbassi passando per Gianmarco Tamberi, la passione tra i due sarebbe scoccata.

Rossella Fiamingo è stata fidanzata per anni con Luca Dotto, anche lui nuotatore azzurro, ma alla vigilia delle Olimpiadi aveva dichiarato: “Sono fidanzata solo con la scherma”. Gregorio Paltrinieri e la sua storica fidanzata Letizia Ruoli erano invece sempre stati piuttosto riservati e, negli ultimi anni, avevano vissuto il loro amore a distanza.

