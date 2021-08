Kate Middleton e Meghan Markle

Alcuni insider hanno reso noto che Meghan Markle e Kate Middleton si sarebbero riavvicinate grazie a un nuovo progetto tv

Dopo l’accordo milionario stipulato tra Harry, Meghan ed il colosso Netflix per produrre contenuti familiari, la moglie di Harry avrebbe contattato la cognata Kate chiedendole di prendere parte al progetto che sta realizzando.

Meghan avrebbe infatti deciso di realizzare un mini-documentario dedicato alle opere di beneficenza e all’impatto che queste hanno sulla vita di molte persone. Per questo motivo avrebbe richiesto l’intervento di Kate Middleton che da ormai diversi anni porta avanti iniziative importanti per le famiglie e i bambini.

Meghan Markle e Kate Middleton “vanno d’accordo e si sentono spesso”

Stando infatti a quanto riportato da una fonte allo Us Weekly, “Meghan e Kate stanno davvero andando molto d’accordo in questo periodo e si sono sentite spesso. Meghan le ha parlato della collaborazione ad un progetto per Netflix, un documentario che metterà in luce il lavoro di beneficenza di Kate e l’enorme impatto che ha avuto con la sua filantropia”. La fonte ha inoltre rivelato che Kate sarebbe stata “molto lusingata” dalla richiesta e che starebbe riflettendo riguardo alle possibilità di sviluppo del progetto.

Buoni rapporti correrebbero dunque tra le due cognate: Kate sarebbe passata sopra alle rivelazioni fatte da Meghan nel corso dell’intervista rilasciata a Oprah Winfrey e, con l’appoggio della Regina, starebbe tentando di riavvicinarsi ai Sussex. Di certo buone notizie, ma che non bastano a rendere la situazione fra Harry e William meno tesa.

Sia il funerale del principe Filippo che l’inaugurazione della statua di Lady Diana non sono infatti bastati a far deporre l’ascia di guerra ai due fratelli, divisi anche a causa di Carlo che non intende più parlare con il secondogenito Harry.

E i prossimi mesi potrebbero rivelarsi di fuoco per la famiglia reale: Harry, infatti, sta completando la sua autobiografia, con aneddoti e dichiarazioni che potrebbero creare non pochi imbarazzi alla Royal Family e che, si vocifera, stia preoccupando molto la Regina.

