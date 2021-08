Jennifer Lopez e Alex Rodriguez

Una mossa che non è passata inosservata alla stampa statunitense. La cantante ha completamente cancellato l’ex dai social

Jennifer Lopez ha smesso di seguire l’ex fidanzato Alex Rodriguez su Instagram. La mossa è stata notata dal magazine “Page Six”, che ha evidenziato anche qualcosa di più. Dal profilo social della cantante e attrice sono scomparse anche le foto che la ritraevano insieme a Rodriguez.

Sempre secondo quanto evidenzia il magazine statunitense, J.Lo ha eliminato “ogni traccia” del suo ex da Instagram.

A cominciare dagli scatti in occasione dell’insediamento del presidente statunitense Joe Biden, dove la cantante si è esibita, in un abito Chanel tutto bianco, con un medley che includeva, tra gli altri, i brani “This Land Is Your Land” e “America, The Beautiful”.

Jennifer Lopez cancella Alex Rodriguez: ora c’è solo Ben Affleck

Una mossa che arriva dopo l’ufficializzazione da parte di J.Lo del ritorno di fiamma con Ben Affleck e dopo la vacanza dei due, a bordo di uno yatch, nel Mediterraneo.

Alex Rodriguez, 45 anni, è un ex giocatore di baseball, molto attivo nel mondo dell’imprenditoria. Al momento, Rodriguez continua ancora a seguire la sua ex su Instagram.

