Fedez e Chiara Ferragni, Instagram

“Unica al mondo” è la dedica che Fedez ha fatto alla moglie, assieme a una foto di coppia postata sui social

Visualizza questo post su Instagram

“Unica al mondo”. Questa la romantica dedica di Fedez alla moglie Chiara Ferragni, assieme a una foto di coppia postata sui social. Mentre trascorrono le loro vacanze in famiglia a Porto Cervo, i Ferragnez aggiornano quotidianamente i loro fan e follower, postando foto al mare o splendidi tramonti, non tralasciando scatti di coppia che mostrano i due sempre più felici e innamorati.

Come sempre le foto sono accompagnate da migliaia di commenti. “Siete unici entrambi, vi si ama tanto!”, scrive qualcuno. “Siete stupendi”, commenta un altro follower. “Siete bellissimi amatevi sempre così”, scrive infine un fan.

La mamma di Chiara Ferragni commenta la foto di Fedez

Tra i tanti commenti postati non è passato inosservato quello di Marina Di Guardo. La scrittrice, mamma di Chiara Ferragni, ha commentato la foto postando una frase di Cesare Pavese: “Tu sarai amato, il giorno in cui potrai mostrare la tua debolezza, senza che l’altro se ne serva per affermare la sua forza”.

Una frase che, secondo Di Guardo, descrive al meglio il rapporto tra Chiara e Fedez. Un commento che, probabilmente, vuole evidenziare, se ancora ce ne fosse bisogno, quanto sia forte l’amore tra Chiara e Fedez, quanto i due si sostengano a vicenda e siano importanti l’uno per l’altra e quanto contino per entrambi il matrimonio e la famiglia.

Visualizza questo post su Instagram

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata