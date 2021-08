Fedez e Achille Lauro

Durante una festa, presumibilmente per celebrare il Ferragosto, i due cantanti si sono baciati sulle labbra

Achille Lauro è sbarcato nei giorni scorsi in Costa Smeralda, ospite di Fedez e della moglie Chiara Ferragni. Il cantautore e rapper italiano aveva condiviso su Instagram una bellissima fotografia in compagnia del collega e della moglie, con la caption “Grease”.

Fedez e Achille Lauro, una splendida amicizia

Una fotografia che testimonia come tra i due musicisti, oltre alla collaborazione artistica, sia nata anche una splendida amicizia. Il trio non perde l’occasione di abbracciarsi e di mostrare dei bellissimi sorrisi guardando l’obiettivo.

E, tra i diversi scatti pubblicati anche dall’influencer Chiara Ferragni, è comparsa la caption “Magical night“. Una notte magica, dunque: ma cosa è successo di così particolare?

Il mistero è presto svelato: durante una festa, presumibilmente per celebrare il Ferragosto, i due cantanti si sono baciati sulle labbra. Nelle Stories pubblicate da entrambi si può notare Fedez che, appena finito di bere da un bicchiere di vetro, viene “afferrato” da Achille Lauro che lo bacia davanti a tutti gli invitati, senza porsi troppi problemi.

In altre Stories la moglie di Fedez non appare per nulla intimorita ma, anzi, addirittura divertita: segno evidente che tra i due, oltre ad una collaborazione artistica, c’è anche una profonda simpatia.

