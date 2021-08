Ezio Greggio e Gianfranco D'Angelo

Il conduttore e comico ha scritto un messaggio commosso per il collega e grande amico scomparso

“Addio Gianfranco piango. Se ne va non solo una persona a me particolarmente cara ma che è stata importante nella mia vita. Sei stato grande al cinema, in tv e in teatro regalando sempre risate ed allegria. Ti voglio bene Frankie collega, amico e fratello”. Con questo messaggio pubblicato su Twitter, Ezio Greggio ha ricordato commosso Gianfranco D’Angelo.

“Contrariamente a come facevi in scena quando uscivi tra applausi ed ovazioni ci hai lasciato in silenzio, in punta di piedi circondato dalle persone che ti volevano bene. Il messaggio che mi hai mandato pochi giorni fa dal letto dell’ospedale era ancora carico di speranza, da leone e lottatore quale sei sempre stato. In questi giorni sapendo che purtroppo non c’erano soluzioni di recupero, non ho fatto altro che pensare a te ed a un pezzo di vita trascorso insieme”, ha scritto poi Ezio Greggio su Instagram, ricordando l’amico e il collega, morto nella notte fra il 14 e il 15 agosto al Policlinico Gemelli di Roma dopo una breve malattia.

Ezio Greggio, Gianfranco D’Angelo e la prima edizione di ‘Striscia la Notizia’

Greggio, poi, postando anche alcuni scatti nelle storie di Instagram, ha ricordato la lunga carriera che li ha visti colleghi, amici e compagni d’avventura. “’La Sberla’, ‘Drive In’, la prima edizione di ‘Striscia la Notizia’. E poi centinaia di spettacoli di cabaret insieme”, ha scritto Greggio.

Addio Gianfranco piango. Se ne va non solo una persona a me particolarmente cara ma che è stata importante nella mia vita. Sei stato grande al cinema, in tv e in teatro regalando sempre risate ed allegria. Ti voglio bene Frankie collega, amico e fratello. Has has fidanken pic.twitter.com/ZaMDPlGJRz — Ezio Greggio (@EzioGreggio) August 15, 2021

“E la nostra amicizia. Magari non ci si vedeva per tanto tempo ma appena ci incontravamo era come fosse passato solo un giorno: risate, memorie, il nostro modo burlone di stare insieme. Ti ricordi quanti scherzi abbiamo fatto? Alcuni li ho raccontati nei miei libri”, ha ricordato ancora Greggio, parlando direttamente all’amico scomparso.

“Sono contento che un paio di anni fa sei venuto al mio Montecarlo Film Festival e ti ho premiato per la tua fantastica carriera. Eri felice, emozionato e come sempre devastantemente divertente sul palcoscenico. Piango Gianfranco, piango l’amico, il collega che mi ha insegnato tante cose, il compagno di avventure. So che starai parlando con Giancarlo Nicotra, con Raffaella Carrà che ti avrà visto arrivare e ti avrà detto ‘A Gianfrà ma che sei venuto a imitarmi anche qui?’. Scusami se oggi te lo dico ma forse lo avevi già capito: ti voglio un sacco bene”, ha scritto ancora il conduttore e comico, che ha concluso con una delle battute più celebri dell’amico scomparso: “Ciao Frankie, so che da oggi alzando gli occhi al cielo ed ascoltando bene si sentiranno tante risate provenire da lassù… has has fidanken”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata