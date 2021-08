Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis infiamma i social, anche a Ferragosto. La showgirl è rientrata negli Stati Uniti dopo aver trascorso alcune settimane, con il marito Brian Perri e la figlia Skyler, nella sua Sardegna. In occasione del 15 agosto, ha postato un messaggio per tutti i suoi follower: “Buon Ferragosto anche da noi!”, con una bandierina americana e una serie di scatti che la mostrano, ancora una volta, in ottima forma.

Elisabetta Canalis, fisico da urlo sulla spiaggia di Malibu

La showgirl sarda, 42 anni, in bikini, mostra ancora una volta il suo fisico da urlo con addominali scolpiti. Elisabetta ha pubblicato alcuni scatti sulla spiaggia di Malibu, assieme ad un’amica. Nelle foto, e in un breve video, si vede Elisabetta con una tavola da surf, mentre si lancia in mare per provare a sfidare le onde, felice e divertita. Centinaia i commenti e i complimenti per il suo fisico e i suoi addominali perfetti.

Elisabetta Canalis vive ormai da anni a Los Angeles ma non dimentica mai la sua terra e trascorre le sue estati sempre nella sua amata Sardegna. Nel settembre 2014 ha sposato il chirurgo italo americano Brian Perri e i due hanno una figlia, Skyler Eva, nata il 29 settembre 2015.

