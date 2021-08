Ciro Immobile e Jessica Melena

Mentre si godono gli ultimi giorni di vacanza, il calciatore pubblica una foto con una speciale dedica alla moglie

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ciro Immobile (@ciroimmobile17)

L’amore tra Ciro Immobile e sua moglie Jessica Melena non accenna a diminuire, anzi: nonostante siano marito e moglie da ben 7 anni, nonché felici genitori di tre figli, il bomber della Lazio ama ancora sorprendere la sua Jessica con dediche sui social.

I due, che si stanno godendo gli ultimi giorni di vacanza prima che il campionato italiano di calcio ricominci, sembrano più affiatati che mai. Tra tintarella in barca, teneri abbracci e baci sotto il sole di agosto, Ciro ha pubblicato uno scatto di loro due con una tenera dedica.

Ciro Immobile e la dolce dedica alla sua Jessica

“E ogni volta che mi domanderai se ti amo io ti risponderò…….Si per tutta la vita“. Una dedica decisamente profonda, soprattutto alla luce dell’esperienza di vita che condividono: la bellissima abruzzese ha difatti lasciato gli studi in criminologia per seguire il marito durante i suoi spostamenti.

Inoltre la famiglia Immobile, nonostante la giovane età dei due (Jessica ha 31 anni), è già una vera e propria tribù: oltre alla primogenita Michela (nata nel 2013) ci sono anche Giorgia (2015) e il piccolo Mattia (2019).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da jessica Melena (@jessicamelena)

