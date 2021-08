Charlène di Monaco

Migliorano le condizioni di salute di Charlène di Monaco ma si rincorrono sempre più insistentemente le voci di crisi con la famiglia reale

Sembrano migliorare giorno dopo giorno le condizioni di salute di Charlène di Monaco. L’ultimo intervento chirurgico, avvenuto lo scorso venerdì 13 agosto, è durato ben quattro ore in anestesia totale e si è reso necessario a causa di una grave infezione alle vie respiratorie. Un comunicato del palazzo reale, nei giorni scorsi, aveva precisato che si è trattato di una complicanza infettiva in seguito a un’operazione di “rialzo del seno mascellare” per l’inserimento di un impianto dentale.

A rassicurare sudditi e fan sulle sue condizioni di salute ci ha pensato il marito Alberto di Monaco che, in un comunicato stampa, ha anche tentato di dissipare le sempre più insistenti voci di crisi matrimoniale: “L’intervento chirurgico è andato bene, la principessa ora riposa, la pensiamo con affetto”. Il principe ha inoltre precisato che presto volerà in Sudafrica con i gemelli Jacques e Gabriella (7 anni) per “stare vicino a Charlène durante la convalescenza”.

L’ex campionessa di nuoto, bloccata in Sudafrica ormai da sei mesi, ha raccontato nei giorni scorsi al magazine sudafricano News 24 l’importanza del marito: “Alberto è il principale pilastro della mia vita e la mia forza, senza il suo amore e il suo sostegno non avrei potuto superare questo momento tanto doloroso”. Successivamente la principessa, in un’intervista alla radio sudafricana, aveva sottolineato la sua sofferenza per “il periodo più lungo di lontananza dall’Europa e dai miei figli“.

Charlène di Monaco e la convalescenza prolungata: piena crisi matrimoniale?

Eppure la convalescenza così prolungata hanno scatenato numerosi rumors sull’aria di crisi che tra i due sarebbe ormai conclamata da diversi mesi. Stando infatti a quanto circolato in rete nelle ultime settimane, sembra che Charlène abbia deciso di allontanarsi di proposito dalla famiglia reale perché in piena crisi matrimoniale e sempre più insofferente agli obblighi di corte.

Il settimanale tedesco Bunte ha riferito nei giorni scorsi che Charlène sarebbe sulla “via del divorzio”, starebbe addirittura cercando casa a Johannesburg e sarebbe intenzionata a fondare una società con l’aiuto dell’amica milionaria Colleen Glaeser. Non solo: anche l’esperto reale Stéphane Bern ha affermato che si tratta di un allontanamento voluto perché Charlène, nel Principato, “si è sentita subito giudicata e incompresa, così si è chiusa in sé stessa per proteggersi”.

A questo si aggiungono anche le voci a proposito di una furibonda lite con Alberto a causa della quale Charlène sarebbe fuggita. Inoltre le voci di un possibile divorzio si rincorrono da tempo soprattutto tra le amiche della principessa.

