Alessandro Borghese

Per il 73esimo compleanno della madre, famosa attrice, lo chef ha postato un video speciale

Un video di repertorio e per molti probabilmente inedito. Lo ha postato sui social Alessandro Borghese per augurare buon compleanno alla mamma Barbara Bouchet.

Alessandro, 45 anni, figlio della famosa attrice e dell’imprenditore Luigi Borghese, ha pubblicato, assieme al messaggio “Happy Birthday Mom!”, il video di un’intervista alla mamma, 78 anni, proprio sul tema del cibo e dell’alimentazione.

Alessandro Borghese da bambino mentre fa merenda

Nell’intervista si vede anche un Alessandro bambino, seduto sul divano accanto alla mamma, che partecipa attivamente alla conversazione e fa merenda. Per l’occasione la madre racconta anche cosa mangia il piccolo Alessandro, che già da bambino aveva una grande passione per il buon cibo.

“A pranzo mangia pesce, pollo, carne, cervello o fegato con una verdura. Poi mangia scodelle di frutta”, racconta la bellissima Barbara mentre parla del piccolo Alessandro.

“Ringrazio tutti per gli auguri che mi avete fatto. Riceverne così tanti è stato emozionante. Grazie per il vostro affetto”, ha scritto Barbara Bouchet sui social, per ringraziare tutti degli auguri ricevuti, proprio in occasione del ferragosto.

Barbara Bouchet e Luigi Borghese hanno vissuto un grandissimo amore e un matrimonio durato 35 anni, dal quale sono nati due figli, Alessandro, appunto, e Massimiliano. Anche dopo il divorzio, nel 2006, l’attrice è rimasta vicino all’ex marito, scomparso nel 2016.

