Raoul Bova

L’attore romano è pronto a una nuova avventura sul set ma nel frattempo si gode i 50 con la sua splendida famiglia

Raoul Bova compie 50 anni. “Ricomincio da zero, quei due numeri, cinque e zero, così tondi, mettono un punto. Ora arriva una nuova fase, quella dopo i 40 è stata bella tosta, adesso spero sia un po’ più in discesa”, aveva confessato l’attore romano, in un’intervista alla “Gazzetta dello Sport”, nel giugno scorso.

Bova, 50 anni e la nuova avventura in Don Matteo

E Raoul ricomincia da una nuova avventura, quella di “Don Matteo”, che dopo vent’anni e più (250 puntate) saluta Terence Hill e accoglie un nuovo personaggio: Don Massimo, un sacerdote al primo incarico, interpretato proprio da Raoul Bova. Un ruolo diverso e inedito per l’attore romano, pronto a entrare “in punta di piedi” ed farsi strada progressivamente nella fiction di Rai 1.

Nel frattempo Raoul si gode la pace della campagna che ama particolarmente. La sua estate, come mostrano gli scatti postati sui social, è fatta di momenti all’aria aperta, tradizioni e prodotti della terra.

Raoul Bova, l’incontro con Rocio Morales sul set

Per festeggiare i 50 anni di Raoul Bova, Canale 5 propone proprio il giorno del suo compleanno, in prima serata, “Immaturi – Il viaggio” di Paolo Genovese. Una pellicola speciale per l’attore romano, che proprio durante le riprese di questo film ha conosciuto e si è innamorato della sua compagna Rocio Munoz Morales.

Dalla loro relazione sono nate due bambine: Luna, nel 2015, e Alma, nel 2018. Raoul e Rocio amano trascorrere il loro tempo in Puglia, dove l’attore ha anche una masseria, luogo che coniuga la tradizione e l’amore per la natura e per la terra, una passione che accomuna Raoul e la compagna.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raoul Bova (@raoulbovagram)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rocío Muñoz Morales (@rociommorales)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rocío Muñoz Morales (@rociommorales)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raoul Bova (@raoulbovagram)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata