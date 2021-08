Marco Fantini e Beatrice Valli, Instagram

La coppia è pronta a convolare a nozze dopo aver dovuto rinviare più volte il matrimonio a causa dell’emergenza Coronavirus

Marco Fantini e Beatrice Valli, la coppia nata negli studi di “Uomini e Donne” di Maria De Filippi, ci riprovano. Dopo aver rimandato le nozze per due volte in due anni a causa della pandemia, ora hanno fissato la data a maggio 2022.

Beatrice Valli: “Vorrei una cerimonia coinvolgente”

In una lunga intervista concessa al settimanale Grazia i due hanno confidato che faranno il possibile perché sia una bella cerimonia. Ma, soprattutto, la modella ha già scelto l’abito che andrà ad indossare il fatidico giorno: “A due anni dalla proposta di Marco, non vedo l’ora di sposarmi il prossimo maggio. Vorrei una cerimonia coinvolgente per familiari e amici. Ho già un’idea dell’abito, ho preso spunto da quello della mia mamma: gigantesco, con uno strascico lunghissimo. Quando rivedo le sue foto in abito da sposa, mi emoziono”.

Marco Fantini: “Non mi dispiacerebbe un bel viaggio in giro per il mondo con tutta la famiglia”

Il futuro sposo, l’influencer Marco Fantini, ha invece affermato: “Il matrimonio, sicuramente, coronerà la nostra felicità. Poi non mi dispiacerebbe un bel viaggio in giro per il mondo con tutta la famiglia per almeno due mesi. Vorrei prendere un camper e girare gli Stati Uniti da costa a costa, far vedere il mondo ai miei bambini, ma non vedo Bea molto propensa a questo tipo di vacanza”.

I due hanno inoltre parlato a proposito delle critiche che ricevono sui social: “Mi sono abituata” racconta Beatrice. “Essendo cresciuta in un paesino fin dall’adolescenza sono sempre stata giudicata per qualsiasi cosa. Mia madre mi ha sempre detto ‘Fai ciò che ti rende felice. Perché ci sarà sempre chi ti giudicherà’. A distanza di anni, ho capito davvero il significato di queste parole. Seguo sempre il mio istinto e cerco di non farmi influenzare dalle critiche. Oggi sono più le persone che mi sostengono di quelle che mi criticano. E questo è il bello del nostro lavoro”.

“I commenti che non mi vanno giù ho imparato a non leggerli” ha precisato invece Marco. “Durante la quarantena ho avuto il rigetto dei social, mi sono ricollegato con la natura. Io amo stare in acqua. Non mi piace far vedere tutto: le cose più intime importanti le custodisco solo per noi”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Fantini (@marcofantini_mf)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata