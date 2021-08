Jennifer Lopez e Ben Affleck

Nei giorni scorsi i Bennifer sono stati sorpresi a cercare casa nella zona di Beverly Hills

Jennifer Lopez e Ben Affleck, dopo essere definitivamente usciti allo scoperto, sono talmente felici e sicuri del loro amore che hanno deciso di prendere casa insieme.

Jennifer Lopez e Ben Affleck scelgono una villa da 85 milioni di dollari a Beverly Hills

La coppia è stata sorpresa lo scorso martedì mentre si trovava in cerca di una casa lungo tutta l’area di Los Angeles. Il sito Tmz ha reso noto che uno dei luoghi che hanno controllato, e che potrebbero aver scelto, è una villa da 85 milioni di dollari a Beverly Hills.

Con 38.000 metri quadrati complessivi, una superficie abitabile è di 12.000 metri quadrati, 12 camere da letto, 24 bagni e un complesso sportivo che include un campo da basket e un ring di pugilato, verrebbe da domandarsi se i due non abbiano in mente di mettere su famiglia.

Non mancano, ovviamente, una piscina, un parcheggio-garage che dispone di 80 posti auto, un solarium e una sala fitness.

Non solo: compresi nella “mansion” sono incluse anche dépendance attigue che includono un attico per gli ospiti, una casa per il custode e una struttura per il corpo di sicurezza (che include anche due camere da letto).

