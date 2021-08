Gino Strada

Sono numerosi i messaggi pubblicati sui social in memoria del fondatore di Emergency

Sono numerosissimi i messaggi di cordoglio che hanno inondato i social in queste ultime ore e che non accennano a diminuire, anzi. Firmati soprattutto dai grandi nomi del mondo dello spettacolo che con il fondatore di Emergency hanno condiviso tante campagne umanitarie.

Di seguito alcuni dei messaggi che stanno circolando in rete.

Vauro Senesi: “Gino Strada se n’è andato. Capitava. Ci capitava, in Afghanistan come in Iraq, come in tanti luoghi di guerra, di restare senza parole davanti all’orrore e alla sofferenza. A volte insieme le cercavamo per denunciare il crimine che è la guerra. Dovevamo trovarle e le trovavamo. Io invece oggi non ne trovo per dire il dolore che la scomparsa di Gino mi provoca dentro. Non le trovo perché non possiamo più cercarle insieme. Addio caro Gino”.

Fabio Fazio: “Nel suo cuore c’era tutto il bene del mondo. Tutto il bene del mondo”.

Lapo Elkann: “Sono profondamente dispiaciuto per la scomparsa di Gino Strada. Pace a questo uomo di Pace. Grazie”.

Alessandro Gassmann: “Morto Gino Strada. Perdiamo un grande uomo, coraggioso, generoso, un grandissimo esempio per tutti, che rimarrà, come tutti coloro che salvano e salveranno vite con Emergency”.

Avremmo dovuto incontrarci a Settembre.

Sarebbe stato un onore immenso stringerti la mano. Che dispiacere.

Ciao Gino

Oggi l’Italia perde un grande uomo

#GinoStrada — Fedez (@Fedez) August 13, 2021

“Io non sono pacifista. Io sono contro la guerra. Se uno di noi, uno qualsiasi di noi esseri umani, sta in questo momento soffrendo come un cane, è malato o ha fame, è cosa che ci riguarda tutti. Ci deve riguardare tutti”.#GinoStrada 💔 — Gabriele Lele Corsi (@corsi_gabriele) August 13, 2021

Ciao Gino.

Tu sì che hai amato gli ultimi facendo tutto ciò che hai potuto per loro. Averti conosciuto è stata una rivelazione e una enorme lezione. Ora riposati. Mancherai al mondo. #ginostrada @emergency_ong pic.twitter.com/QkuwsazgKD — Luciano Ligabue (@ligabue) August 13, 2021

Credo che il modo migliore per onorare un filantropo come Gino Strada sia fare una donazione per la sua ONG EMERGENCY 🆘 👉 EMERGENCY Ong Onlus c/o Banca Etica, Filiale di Milano IBAN IT86P0501801600000013333331#ginostrada @emergency_ong pic.twitter.com/y7rYtX7TtG — Loredana Bertè (@LoredanaBerte) August 13, 2021

Un tenero grazie per tutta la merda che ti sei preso su migranti e sui conflitti, accuse cui opponevi la pazienza di non lasciarti sommergere né manipolare. Hai seguito la tua idea di giustizia e non hai rinunciato alla rabbia della battaglia. Addio #GinoStrada, anima combattente pic.twitter.com/KPctFngMl3 — Roberto Saviano (@robertosaviano) August 13, 2021

Gino mio. Gino nostro. Gino di tutti. Gino degli indifesi, dei feriti, Gino in guerra contro ogni guerra, sempre.

Lasci un mondo che ti ha fatto incazzare quasi ogni giorno, eppure ‘sto mondo di merda è un po’ meno di merda grazie a te… https://t.co/g4wt4r0jHL#ginostrada pic.twitter.com/1yI3zOPE5t — Daniele Silvestri (@daniesilvestri) August 13, 2021

Chi non ti piange non sa chi eri. Non sa cosa facevi.

Chi non ti piange non è informato sui fatti.

Ciao Gino, grazie. #ginostrada#emergency pic.twitter.com/5XEZ3Ks6sU — edoardo leo (@edoardoleo) August 13, 2021

@emergency_ong perde il suo fondatore ma ci lascia in eredità uno stile di pensiero fatto di solidarietà inclusione eguaglianza e senso di giustizia. Grazie per tutto quello che hai fatto fino alla fine. #ginostrada pic.twitter.com/J9UvZn3boO — anna foglietta (@anna_foglietta) August 13, 2021

Con #GinoStrada se ne va un uomo Giusto, di una statura che alcuni piccoli uomini non hanno saputo mettere a fuoco, di quelli che ne nascono pochi, di quelli che hanno salvato migliaia di vite e siamo stati fortunati ad aver con noi per un tempo che è entrato nella Storia. pic.twitter.com/3VmSmpDEOA — Gabriele Muccino (@GabrieleMuccino) August 13, 2021

Dalla parte dei più deboli, schierato sempre per il diritto di esistere, contro le guerre e ogni discriminazione, per il dovere morale alla cura di tutte e tutti, un grande uomo…. #GinoStrada #ginostrada 😢 — vladimir luxuria (@vladiluxuria) August 13, 2021

