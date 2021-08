Dolly Parton

La famosa cantautrice country debutterà con un libro a quattro mani, scritto assieme a James Patterson

Dolly Parton esordirà nel mondo della narrativa con un romanzo scritto a quattro mani con il famoso re del thriller James Patterson. La famosa cantautrice statunitense, regina del country e autrice del brano “I Will Always Love You”, portato poi al successo mondiale dall’interpretazione di Whitney Houston, ha deciso di darsi alla scrittura.

“Run, Rose, Run” romanzo di Dolly Parton in libreria nel 2022

Il romanzo “Run, Rose, Run” uscirà nel 2022 e racconterà di una giovane donna che decide di trasferirsi a Nashville per inseguire i suoi sogni nel mondo della musica. Il romanzo è stato scritto assieme a James Patterson, famoso romanziere, uno dei più importanti autori di thriller contemporanei. Assieme al libro, Dolly Parton pubblicherà anche un album che conterrà 12 brani originali e avrà lo stesso titolo.

Dolly, si legge sul “The New York Times”, è una fan del detective Alex Cross, protagonista di alcuni romanzi di Patterson ed è stato lo scrittore a proporle il libro. “Non voleva essere coinvolta in qualcosa solo per metterci sopra il suo nome. Voleva davvero essere coinvolta“, ha raccontato Patterson. “Lei non fa qualcosa se non pensa di poterla fare bene”, ha aggiunto lo scrittore.

Le nuove canzoni “sono state scritte sui personaggi e le situazioni del libro” e i testi dei brani saranno presenti anche nel romanzo” ha proseguito Patterson, che nel mondo ha venduto più di 300 milioni di libri e ha scritto due libri con l’ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton. Poi ha concluso: “È stato un onore e un gran divertimento lavorare con l’inimitabile Dolly Parton”.

