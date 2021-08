Un portavoce dell’attore ha negato le voci degli ultimi giorni, ma i fan di “Friends continuano a sognare”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝕻𝖔𝖕 𝖈𝖚𝖑𝖙𝖚𝖗𝖊 (@90s.dios)

David Schwimmer, il Ross di “Friends”, ha smentito le voci di una possibile relazione con la collega e amica Jennifer Aniston, che nella serie interpretava Rachel.

La notizia che ha fatto impazzire i fan dello show e ha conquistato i titoli dei magazine di gossip, dunque, non sarebbe vera. A lanciarla è stato il tabloid “Closer” che citava una fonte vicina ai due, ma adesso è intervenuto lo stesso David Schwimmerper smentirla. “Non c’è niente di vero”, ha detto un portavoce dell’attore al tabloid britannico “The Sun”.

David Schwimmer e Jennifer Aniston fanno sognare i fan di “Friends”

Nel maggio scorso, durante la reunion di“Friends”, David Schwimmer e Jennifer Aniston avevano ammesso di essersi innamorati l’uno dell’altro durante le riprese della serie. Ma mentre i loro personaggi, Ross e Rachel hanno rappresentato, probabilmente, la coppia più amata dello show, tra i due nella vita reale non è mai successo nulla e non si sono mai dichiarati. Entrambi, infatti, erano impegnati e così “non abbiamo mai attraversato quel confine”, aveva spiegato Schwimmer.

“Abbiamo semplicemente incanalato tutta la nostra adorazione e il nostro amore reciproco in Ross e Rachel”, aveva poi concluso Jennifer Aniston. Nonostante la smentita appena arrivata da Schwimmer, i fan di “Friends” continuano a sognare l’amore “vero” tra Ross e Rachel.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da David Schwimmer (@_schwim_)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata