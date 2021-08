Charlène di Monaco

Un comunicato ufficiale del Palais Princier de Monaco ha parlato dell’intervento chirurgico al quale Charlène è stata sottoposta oggi

Il Palazzo Reale di Monaco ha annunciato oggi con un comunicato stampa che la principessa Charlene è stata operata in Sudafrica, dove è rimasta bloccata da tempo a causa di un’infezione otorinolaringoiatrica.

Charlène di Monaco, intervento di quattro ore in anestesia totale

Come riportato anche da “Nice-Matin” e da Hotspotcelebrities, un comunicato stampa ha reso noto che la moglie di Alberto è stata operata oggi (venerdì 13 agosto 2021) in Sudafrica, il suo paese d’origine, nel quale si trova attualmente. Il testo della Corte monegasca indica che questo intervento, eseguito in anestesia totale, “ha una durata prevista di quattro ore”.

A confermare l’operazione era stata la stessa Charlène poco tempo fa, spiegando come il suo stato di salute la avesse bloccata sin da maggio a causa di una seria infezione otorinolaringoiatrica contratta in primavera. Un problema che non le ha finora consentito, dunque, di effettuare un viaggio in aereo e tornare a Monaco.

“Nice-Matin” ha poi aggiunto che Alberto di Monaco e i due gemelli (il principe ereditario Jacques e la principessa Gabriella) dovrebbero raggiungerla entro pochi giorni.

