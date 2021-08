Arisa

Arisa cambia nuovamente look e si mostra ai fan con i capelli completamente rasati a zero: "Lo faccio ogni estate"

Arisa sorprende nuovamente i suoi fan e pubblica alcuni scatti che la ritraggono con i capelli tagliati a zero, in una veste del tutto rinnovata.

“Ciao! A coloro che mi scrivono in direct: ‘No, perché l’hai fatto?’, non ho ucciso nessuno ragazzi. Mi sono solo rasata i capelli come faccio ogni estate. State tranquilli. State tranquilli, non è successo niente. Fino a ieri ero una femmina e oggi sono un maschiaccio” ha ironicamente commentato la cantante nelle sue Stories.

Arisa e il messaggio #bodypositive

Poi pubblica anche alcuni scatti in cui si mostra al mare, sorridente, con i capelli tagliati mentre sguazza nell’acqua. Non dimenticando un importante messaggio, che la cantante affida agli hashtag: “Buongiorno dal mare con sottotitolo #gratitude #summertime, #spacca #bodypositive“.

Arisa in passato non ha mai nascosto che, per lei, rasarsi in certi periodi è una scelta quasi obbligata: soffre difatti di un disturbo chiamato tricotillomania, che porta a strapparsi i capelli soprattutto in momenti di forte stress.

In ogni caso, per la cantante è di certo un periodo di grandi cambiamenti: è ormai confermato che non parteciperà alla nuova edizione di Amici nelle vesti di insegnante di canto (sarà difatti sostituita da Lorella Cuccarini).

Stessa sorte anche per la sua partecipazione al programma Pechino Express: aveva difatti rifiutato l’offerta per rimanere come insegnante nel talent di Maria De Filippi. Vedremo dunque cosa le riserverà il futuro in televisione: nel frattempo, però, continuano i suoi impegni musicali.

