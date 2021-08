Paola Perego

La conduttrice parla di "Citofonare Rai 2" e "La Talpa", ma anche del secondo nipotino in arrivo che non vede l'ora di viziare...

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Perego (@paolaperego17)

Paola Perego tornerà presto sul piccolo schermo con il programma “Citofonare Rai 2”, che condurrà insieme a Simona Ventura.

Le motivazioni che l’hanno spinta a scegliere SuperSimo come compagna in questa nuova avventura televisiva le ha raccontate al settimanale Chi: “Mi sono detta: ‘perché dovrei condurre con un uomo e non con una donna, visto che con Simona mi diverto così tanto?’ Pensa che figata fare un programma dove ti diverti e vai contro gli schemi”.

“Vogliamo regalare spensieratezza e leggerezza alle famiglie che si preparano per il pranzo della domenica e fare compagnia a chi è solo” ha poi aggiunto in merito al suo nuovo progetto televisivo.

Paola Perego a proposito del programma “La Talpa”: “Lo rifarei di corsa”

A proposito, invece, di un possibile ritorno al programma “La Talpa“, che ha condotto per tanti anni, Paola Perego ha dichiarato: “Lo rifarei di corsa, assolutamente. Anzi, se la facesse un altro, sarebbe come se mi strappassero un figlio. Poi non dipende da me, liberi di scegliere. Anche l’Isola per me è Simona. Non che le altre non l’abbiano fatta bene, ma su quel programma c’è la sua impronta“.

Non solo lavoro, però: la conduttrice sta per diventare di nuovo nonna. Dopo il primo nipotino, Pietro, nato nel 2018, avrà presto un altro bebè tra le braccia grazie alla figlia Giulia Carnevale.

“Diventare nonna è essere mamma due volte“, aveva raccontato nel 2018 ad Oggi: “Ho avuto i miei figli molto giovane. Oggi ho una consapevolezza diversa. Sono molto felice per Giulia e Filippo, che saranno due genitori meravigliosi. Io e Lucio non vediamo l’ora di viziarlo“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Perego (@paolaperego17)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata