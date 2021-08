George Clooney e Amal Alamuddin

Giorni di relax per l’attore e la sua famiglia, questa volta nella cittadina toscana

Dopo essere tornato nella sua Laglio ed essere sceso in campo in prima linea per rimediare ai danni provocati dall’eccezionale ondata maltempo nella zona di Como, George Clooney è stato avvistato in Toscana.

Precisamente a Cortona dove, secondo quanto riporta “La Nazione”, l’attore era con la moglie Amal Alamuddin. La famiglia Clooney ha deciso di trascorrere momenti di relax e tranquillità presso il Relais il Falconiere, come raccontato dagli stessi proprietari della struttura.

George Clooney torna in Italia con la famiglia

Nel giugno scorso Clooney è tornato in Italia, nella sua Villa Oleandra, a Laglio, sul lago di Como, in compagnia della moglie Amal e dei figli, i gemelli Ella e Alexander. La famiglia Clooney mancava dall’Italia da molto tempo a causa della pandemia.

“I bambini sono entusiasti di essere tornati“, avrebbe rivelato una fonte, visto che, secondo quanto riportato da “People”, la coppia mancava dall’Italia da “circa due anni”.

Quando, poi, la terribile ondata di maltempo di fine luglio ha colpito la zona di Como, l’attore americano ha incontrato e aiutato i volontari della Protezione Civile, scendendo in campo in prima linea e promettendo anche che avvierà una raccolta fondi.

Smentite, invece, le voci sull’arrivo di un terzo figlio di George e Amal. Nelle scorse settimane un rappresentante della coppia ha negato tutto, specificando: “Le storie su Amal Clooney incinta non sono vere”.

