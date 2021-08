Federico Zampaglione e Giglia Marra

Il matrimonio di Federico Zampaglione, frontman dei Tiromancino, e l'attrice Giglia Marra si è svolto in Puglia, a Mottola

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da T I R O M A N C I N O (@tiromancinoofficial)

Federico Zampaglione ha sposato Giglia Marra. Il cantante dei Tiromancino, 53 anni, ha pronunciato il fatidico “Sì” davanti all’attrice, 39 anni, a Mottola, in provincia di Taranto.

La sera prima delle nozze Federico si è esibito in una serenata mentre all’uscita dalla cerimonia, sul sagrato della chiesa di Santa Maria Assunta, c’è stato un lancio di palloncini bianchi e sono partite le note di “Noi casomai” dei Tiromancino, brano che il cantante ha composto nel 2018 per dedicarlo alla sua compagna.

Insieme agli sposi c’è anche la figlia di Federico, Linda (11 anni), avuta dall’ex Claudia Gerini (che ha fatto coppia con il cantante fino a cinque anni fa). Ed è stata proprio la bambina ad accompagnare il papà all’altare: successivamente si è esibita con lui in un meraviglioso duetto di musica e canzoni durante la festa.

La festa di nozze si è svolta in una masseria immersa nel verde delle Murge, con 170 invitati. Federico Zampaglione ha indossato uno smoking mentre Giglia Marra ha scelto un abito bianco a sirena, con dettagli in pizzo e piume sul velo.

Un matrimonio che era stato rimandato a causa della pandemia, sebbene poco più di un mese fa la coppia aveva dato l’annuncio social: “Prima che lo sappiate in altri modi, volevamo dirvi che ci sposiamo”.

Federico Zampaglione e Giglia Marra, un amore nato quattro anni fa

L’amore tra Zampaglione e Marra è nato quattro anni fa: “Ci siamo incontrati qui a Roma, in un locale. Io ero con la mia amica Anna, che è una sua fan scatenata. Appena l’ha visto mi ha trascinato di forza davanti a lui e obbligato a scattarle una foto in posa col suo idolo. Anna è uno schianto, io ero imbarazzatissima: eppure Federico ha scelto me, forse per la timidezza”, aveva raccontato lei.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Angelozzi Couture (@alessandroangelozzicouture)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata