Alessia Marcuzzi

La showgirl e modella romana si gode un'estate decisamente spensierata insieme al marito Paolo Calabresi Marconi e alla figlia Mia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi si trovano in vacanza a Formentera e, tra coccole, baci e giochi in acqua, appaiono più affiatati e innamorati che mai. Una rivincita sulle malelingue che, lo scorso anno, avevano dato la coppia per spacciata, parlando di crisi, scandali e presunti tradimenti.

Alessia Marcuzzi felice e spensierata con il suo Paolo

Il settimanale “Chi” li ha paparazzati nei giorni scorsi mentre, felici come non mai, si godono un’estate decisamente spensierata. Alessia, con il suo fisico da urlo, immortalata in un bikini verde, non sfugge ai paparazzi neanche mentre abbraccia il suo Paolo e lo stringe a sé.

Lui ricambia amore ed effusioni, confermando al mondo intero che si amano e che il loro rapporto è più solido che mai. In vacanza con loro, sull’isola spagnola, c’è anche Mia, la secondogenita della conduttrice avuta con Francesco Facchinetti.

Nel frattempo la showgirl e modella romana, 48 anni (che nessuno le darebbe mai), sui suoi canali social racconta con diversi scatti le giornate che scorrono lente sotto il sole delle Baleari.

Foto dalla spiaggia e dei giochi in acqua con la figlia Mia, ma anche mentre si dedica alla tintarella. Poche caption: solamente immagini che raccontano di questa estate serena e, soprattutto, all’insegna dell’amore.

Visualizza questo post su Instagram

Visualizza questo post su Instagram

Visualizza questo post su Instagram

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata