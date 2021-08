Alfred Hitchcock, Instagram

L’attrice è morta a 93 anni. Era comparsa in numerose pellicole del padre, tra cui “Psyco”

Patricia Hitchcock è morta nella sua casa di Sherman Oaks, in California, a 93 anni. A darne la notizia a “The Hollywood Reporter” è stata la figlia Katie Fiala, dirigente della casa di produzione Amblin Entertainmen. La figlia di Alfred Hitchcock era un’attrice ed era comparsa in numerose pellicole del padre.

Figlia del maestro del brivido e della moglie Alma Reville, Patricia era nata a Londra nel 1928. Si era trasferita con la famiglia a Los Angeles nel 1939 iniziando a recitare fin da adolescente. Diretta dal padre Alfred ha recitato in “Paura in palcoscenico”, “L’altro uomo”, “Psyco”.

Ha partecipato, inoltre, alla celebre serie tv “Alfred Hitchcock Presents”. Tra gli altri film che hanno visto Patricia Hitchcock sul grande schermo, anche “Un monello alla corte d’Inghilterra” di Jean Negulesco e “I dieci comandamenti” di Cecil B. DeMille.

Patricia Hitchcock, da attrice a produttrice esecutiva

Nel 1960 Patricia abbandonò la carriera da attrice e divenne produttrice esecutiva. In questo ruolo ha prodotto anche il documentario “The Man on Lincoln’s Nose” sullo scenografo Robert F. Boyle, pellicola candidata all’Oscar nel 2001. Nel 2003 pubblicò il libro “Alma Hitchcock: The Woman Behind the Man” scritto insieme a Laurent Bouzereau e dedicato alla madre.

