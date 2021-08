Stefania Orlando

Una fan ha cercato di mettersi in contatto con Stefania Orlando per salutarla ma è stata rifiutata

Una fan, venuta a conoscenza della presenza di Stefania Orlando in Puglia, ha cercato di mettersi in contatto con lei per salutarla ma è stata rifiutata. Ma l’ex gieffina ha subito precisato che il rifiuto non era nato da una sua inspiegabile volontà bensì dal desiderio di passare le ferie lontano da tutto e da tutti, in particolar modo a causa della sovraesposizione mediatica di questi mesi dopo il Grande Fratello Vip.

“Faccio un tweet di chiarimento per spiegare meglio quello che è successo qualche giorno fa visto che me lo avete chiesto”, racconta la fan delusa. “Una decina di giorni fa (…) vedendo che Stefania è in Puglia nello stesso mio posto ho provato a raggiungerla per messaggio, eravamo in 4 a volerla vedere non solo io. Inizialmente non potendo parlare direttamente con lei mi è stato dato un no come risposta e mi è stato detto di venire il 30 al raduno a Fregene (…). Ci sono rimasta male ma ci poteva stare, era in vacanza e ognuno è libero di scegliere di rilassarsi o di viversi la giornata senza orari e vincoli. Mi sarei aspettata un saluto brevissimo ma posso comprendere. Vedo che lei è sempre carinissima con chiunque incontra quindi ho pensato fosse venuto il mio turno ma non è stato così. (…) Mi dispiace molto di questa situazione perché io ho amato Stefania dall’inizio del GF e l’ho sempre sostenuta. Sono un po’ delusa da tutto e spero che non succeda a nessun altro”.

Stefania Orlando, la replica: “Sfido chiunque a dire dove, quando e se mi sono mai negata”

Immediata la replica di Stefania Orlando, che ha spiegato in un post: “Essere stata sempre disponibile con tutti significa poi passare per stronza quando decidi di farti una sacrosanta vacanza con tuo marito, lontana da tutto!” ha precisato la ex gieffina. “Voler strumentalizzare un mio bisogno di relax per attaccarmi! Sfido chiunque a dire dove, quando e se mi sono mai negata!”.

Una gentile spiegazione arriva anche dal marito di Stefania, Simone Gianlorenzi, che ha precisato alla fan: “Grazia mi dispiace per questo inconveniente. Noi eravamo in vacanza, semplicemente in vacanza. Non credo debba starmi a giustificare sul perché, ma posso garantirti che se fossi venuta a Roma, come hanno fatto tante altre, non avremmo negato nulla a nessuno. Mi dispiace“.

