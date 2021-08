regina Elisabetta

Nonostante il recente lutto e le diverse problematiche che intercorrono tra i nipoti William e Harry, Her Majesty è in vacanza nel suo castello scozzese

Anche la regina Elisabetta va in vacanza e, come ogni estate, si è trasferita nella tenuta reale di Balmoral, in Scozia, dove tradizionalmente rimane fino ai primi di ottobre. Per lei, però, questa sarà un’estate differente rispetto a tutte le precedenti: stavolta, infatti, è sola, senza la storica compagnia del marito Filippo d’Edimburgo (venuto a mancare lo scorso aprile all’età di 99 anni).

Non solo: a pesare sulla regina ci sono anche le diverse problematiche che intercorrono tra i nipoti William e Harry, senza dimenticare lo scandalo del terzogenito Andrea. Eppure Her Majesty, 95 anni, sembra affrontare tutto con la sua solita classe e l’ottimismo di sempre.

Sorridente, Elisabetta è arrivata al Castello di Balmoral accolta con tutti gli onori. Le guardie d’onore, come consuetudine, hanno dato il benvenuto alla regina con una cerimonia d’accoglienza fuori dai cancelli del castello: prima Elisabetta si è soffermata a parlare con un alto ufficiale del reggimento, poi ha salutato l’immancabile Cruachan IV, uno Shetland Pony che da diversi anni ricopre il ruolo di mascotte.

Qui a Balmoral, nelle prossime settimane, dovrebbe ospitare alcuni membri della famiglia reale: William e Kate Middleton con i figli George, Charlotte e Louis, il principe Edoardo e sua moglie Sophie del Wessex e il principe Carlo con Camilla Parker-Bowles.

La regina Elisabetta spera di ospitare un barbecue al castello per la royal family

E, nonostante sia la prima estate dalla scomparsa del duca di Edimburgo, durante questa vacanza Sua Maestà vuole “tornare alla normalità“. L’esperto Phil Dampier, a tal proposito, ha affermato: “Sono certo che lui, prima di lasciarla, le ha detto di godersi ciò che è rimasto della sua vita, di non restare seduta a piangere, bensì di vivere al massimo. Spera di ospitare un barbecue al castello per la royal family. Non sarà un’estate come le altre, per Elisabetta, ma la tristezza e la malinconia preferisce tenerle per sé…”.

