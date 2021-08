Natascia Zagato e Alessio Tanoni, Instagram

Dopo "Temptation Island", su Instagram, Natascia Zagato ha rivelato il periodo di crisi che i due stanno affrontando insieme

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nata Zagato (@natascia_zagato)

Nelle scorse ore Natascia Zagato, in viaggio verso Milano con la neo sposa Claudia Venturini, ha aperto un box delle domande su Instagram e i fan di Temptation Island ne hanno immediatamente approfittato per sapere cosa succede tra i due: “Tu e Alessio state ancora insieme?”.

Natascia Zagato: “Stiamo vivendo un momento difficile”

Natascia ha allora confidato: “Stiamo vivendo un momento difficile”. Segue la domanda: “Questa piccola crisi riguarda sempre i motivi per cui siete entrati nel programma? Si può superare?”. E Natascia decide di spiegare meglio: “Facciamo fatica a comprenderci. Quando c’è amore e il rispetto penso che tutto si possa superare. E io amo Alessio”.

Il percorso tra Natascia Zagato e Alessio Tanoni a Temptation Island non è stato semplice ma al falò di confronto finale i due hanno deciso di uscire insieme, con la promessa di risolvere i loro problemi di coppia: “Oggi mi sento meno giudicata da lui rispetto a prima, ma stiamo discutendo ancora. Stiamo lavorando per capirci, per comunicare meglio, perché il nostro è stato un problema di comunicazione. Io lo amo troppo! Come immagino il futuro? Con tre bambini!”.

A parlare del loro rapporto, sempre a Temptation Island, è stato anche Alessio, che ha rivelato: “Io ho capito che per lei è stato un senso di ribellione, è stato un urlo per far capire a me che lei c’è e che tante cose che fanno parte del suo carattere devo accettarle. Abbiamo parlato con calma, ci siamo compresi, adesso abbiamo bisogno di prenderci un momento per noi, per riscoprirci. Quanto la amo? Io penso che l’ho dimostrato anche troppo, ho proprio messo a nudo la mia persona, io ho capito che senza di lei non riesco a stare. Il futuro lo immagino spensierato e poi, sì, vogliamo creare una famiglia“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata