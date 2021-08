Lily-Rose Depp

La modella e attrice è stata fotografata insieme al collega Austin Butler: entrambi hanno voglia di voltare pagina, insieme

Lily-Rose Depp nuovamente innamorata? Potrebbe essere così. La modella e attrice ventiduenne, figlia di Johnny Depp e Vaness Paradis, è stata paparazzata per le strade di Londra insieme a Austin Butler, attore statunitense conosciuto per la sua partecipazione ad alcune serie televisive (“Switched At Birth”, “Zoey 101”, “The Carrie Diaries”).

Lily-Rose Depp e Austin Butler più affiatati più che mai

I due, infatti, sono stati immortalati mentre si baciavano dopo aver cenato insieme in un locale: stando a quanto riportato dal Daily Mail, che ha publicato gli scatti in esclusiva, i due sarebbero arrivati insieme in limousine per poi uscire, due ore dopo, più affiatati più che mai.

Una notizia che ha presto fatto il giro del web, sebbene per ora non ci sia alcuna conferma ufficiale da parte dei due diretti interessati, mentre i loro portavoce si sono trincerati dietro un secco “No comment”.

Lily-Rose Depp è stata legata a Timothée Chalamet, collega sul set di “The King”. I due sono stati fidanzati per circa un anno ma, ad aprile 2020, a British Vogue Lily si definì single, mettendo fine ai pettegolezzi sulla loro rottura. Austin Butler è invece stato legato per quasi nove anni a Vanessa Hudgens. I due attori si sono lasciati nel gennaio 2020.

