Jennifer Aniston e David Schwimmer

I due attori stanno trascorrendo molto tempo assieme, alimentando i rumors sulla loro unione

Durante la reunion di“Friends” avvenuta lo scorso maggio, entrambi hanno ammesso per la prima volta di essersi innamorati l’uno dell’altro durante le riprese della serie, ma che non hanno mai agito e non si sono mai dichiarati. Adesso Jennifer Aniston e David Schwimmer, Rachel e Ross, trascorrono sempre più tempo insieme.

“Dopo la reunion, è diventato evidente che ricordare il passato ha suscitato in loro dei sentimenti e che la chimica che avevano sempre dovuto seppellire era ancora lì”, ha rivelato una fonte vicina alla coppia al magazine “Closer”.

I due, sempre secondo l’insider, “hanno iniziato a mandarsi messaggi subito dopo le riprese e, proprio il mese scorso, David è volato da New York per andare a trovare Jen a Los Angeles. Hanno passato del tempo a casa di Jen, dove lei ha cucinato la sera, hanno trascorso del tempo insieme, chiacchierando e ridendo. Sono stati anche visti bere vino, immersi in una conversazione mentre camminavano in uno dei vigneti preferiti di Jen a Santa Barbara. Era chiaro che c’era molta chimica tra loro”, ha concluso la fonte.

Jennifer Aniston e David Schwimmer innamorati anche nella vita reale?

Durante la reunion di “Friends” andata in onda su HBO Max, Schwimmer aveva dichiarato: “Ho avuto una grande cotta per Jen“, mentre Jennifer Aniston aveva risposto: “Era ricambiata“. Entrambi, però, come hanno spiegato, erano impegnati e così “non abbiamo mai attraversato quel confine”, aveva aggiunto Schwimmer. “Abbiamo semplicemente incanalato tutta la nostra adorazione e il nostro amore reciproco in Ross e Rachel”, aveva infine concluso Aniston.

Jennifer Aniston è stata sposata con Brad Pitt dal 2000 al 2005 e con Justin Theroux dal 2015 al 2018. David Schwimmer è stato sposato con Zoe Buckman fino al 2017 e insieme a lei ha una figlia di 10 anni, Cleo.

