Gianmarco Tamberi

Il campione olimpico ha postato una foto assieme alla fidanzata con una dedica molto speciale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da HALFSHAVE (@gianmarcotamberi)

“Lei è la mia futura moglie, la donna che mi ispira nella vita, che mi dà il coraggio, che mi sostiene, che crede in me”. Questa la dedica romantica di Gianmarco Tamberi alla fidanzata Chiara Bontempi.

Il campione olimpico ha postato sui social una foto assieme alla fidanzata, mentre si godono sole e relax a bordo piscina, con scritto una romantica dedica per la sua futura moglie.

Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi, presto le nozze

“Lei è la donna che ho deciso di tenermi al fianco per tutta la vita perché so per certo che non potrei chiedere di meglio. È la donna che mi ha seguito fino in Giappone per darmi quei momenti di serenità di cui tanto avevo bisogno, è la donna che mi ha dedicato la sua vita per consentirmi di realizzare il mio sogno. Lei è la donna che 5 anni fa asciugava le lacrime che scivolavano nel mio volto mentre guardavo la finale delle olimpiadi di Rio con il gesso alla gamba. Lei è una principessa e la cosa che più mi rende orgoglioso in questa vita è poter dire che è la MIA principessa”, scrive ancora Tamberi, che conclude: “Follemente innamorato di te. Immensamente grato a te. Per sempre con te”.

Gianmarco e Chiara si sposeranno presto. La proposta di matrimonio è arrivata poco prima delle Olimpiadi di Tokyo, dove Tamberi ha conquistato l’oro nel salto in alto. “C’è solo un’ultima cosa che dovevo assolutamente fare prima di partire per queste mie Olimpiadi. Volevo dimostrarti che tu sei in assoluto la cosa più importante della mia vita, molto più importante di qualsiasi mio sogno o obiettivo…”, aveva scritto Gimbo sui social prima della partenza per il Giappone, annunciando ai suoi follower della proposta alla bella Chiara.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Bontempi (@bontempichiara)

