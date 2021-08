Prosegue l'estate di calda passione di Chiara e Fedez, con qualche passo falso

Lo avevamo scritto solo pochi giorni fa: per i Ferragnez questa è un’estate di fuoco. In vacanza in Sardegna la coppia più glam d’Italia si riposa e si appassiona. Sui social è un florilegio di scatti d’amore, di baci e coccole.

Eccoli qui di nuovo in poppa a un motoscafo, sul mare blu, in una posa plastica da coppia caliente. Fans scatenati ma dai social piovono anche critiche e polemiche. Motivo? Un post, poi rimosso, in cui l’imprenditrice milanese mostrava un cofanetto di conchiglie. “In Sardegna si devono raccogliere e raccattare dal mare mozziconi e bottiglie di plastica, non sabbia e tanto meno conchiglie” stigmatizzano i più educati. Passo falso di una maestra della comunicazione e, ultimamente, anche di condotta eticamente ‘sostenibile’…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata