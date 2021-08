Dopo il cancro al seno la star di “Married…with children” dovrà affrontare una nuova, difficile sfida...

Christina Applegate deve affrontare una nuova sfida legata alla sua salute. Dopo il cancro al seno, l’attrice americana, 49 anni, ha annunciato di essersi ammalata di sclerosi multipla. “Mi è stata diagnosticata qualche mese fa”, ha annunciato in un post su Twitter.

“È stato uno strano viaggio. Ma sono stata davvero supportata dalle persone che conosco e che vivono questa stessa condizione. È stata una strada difficile. Ma come tutti sappiamo, il viaggio continua. A meno che qualche st****o non lo blocchi” ha scritto ancora la star di “Bad Moms” e “Married…with children”.

Hi friends. A few months ago I was diagnosed with MS. It’s been a strange journey. But I have been so supported by people that I know who also have this condition. It’s been a tough road. But as we all know, the road keeps going. Unless some asshole blocks it.

— christina applegate (@1capplegate) August 10, 2021