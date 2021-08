Chiara Nasti

Stando ai rumors circolati in rete in questi giorni, sembra che la bella influencer stia frequentando un nuovo calciatore

Chiara Nasti potrebbe aver ritrovato l’amore dopo Nicolò Zaniolo. Stando a qunto riportato da “Investigatore Social“, l’influencer si starebbe frequentando con un nuovo calciatore che potrebbe essere Mattia Zaccagni.

Una frequentazione che sembrerebbe andare a gonfie vele, stando almeno agli ulteriori indizi raccolti anche da Gossip e TV, che in questi giorni avrebbe avvistato l’influencer in compagnia di Mattia Zaccagni a Gardaland, dove avrebbero trascorso qualche ora in totale spensieratezza.

E, dopo la recente vacanza a Ibiza in cui sono stati paparazzati insieme, in questi giorni sembra che Chiara abbia raggiunto Mattia a Verona per concedersi poi una gita insieme al parco divertimenti.

Allo stato attuale, nessuno dei due ha confermato pubblicamente la frequentazione in corso ma continuano a spuntare foto che li ritraggono insieme. Un amico della coppia, ha raccontato Gossip e TV, avrebbe pubblicato alcuni scatti direttamente da Gardaland, alimentando in questo modo i rumors in rete.

Chiara Nasti e il temporaneo addio ai social

Lo scorso 29 luglio, con un lungo post su Instagram, Chiara Nasti aveva fatto sapere di aver bisogno di prendersi un po’ di tempo e allontanarsi momentaneamente dai social: “Ho bisogno di prendere una pausa dai social, amo chi mi sopporta da sempre ma in questo momento voglio dedicare del tempo a “CHIARA”. Ci pensavo da qualche settimana ma avevo la paura di poter deludere le persone che hanno sempre creduto in me”.

“È giusto che io lo faccia in questo anno, che non ho mai pensato al 100% a me. Ho messo davanti le mie amicizie, le persone che amo come giusto che sia, tralasciando un po’ me… sempre di più. Oggi che mi sono fermata un attimo, guardandomi realmente dentro, ho capito di aver perso un po’ me stessa con mio modo di fare. Essendo una persona super sensibile certe cose non sono riuscita a prenderle con la leggerezza di una ragazza di 23 anni, e dato che sono sempre sotto giudizio. E voglio ritrovarmi nella maniera più serena possibile e sicuramente per un periodo lontana da Internet. Vi voglio bene, Chiara”.

