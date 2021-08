Carlos Corona

Il giovane Carlos ha festeggiato il compleanno in Croazia con la mamma mentre il papà ha pubblicato una foto ricordo e un messaggio commovente

Diciannove anni per Carlos Corona, che festeggia durante una vacanza in Croazia con la madre Nina Moric. Il padre Fabrizio Corona è lontano ma videochiama il figlio, poi pubblica diverse foto ricordo per celebrare il loro legame.

“Sei l’unica cosa che conta nella mia vita, auguri amore mio” ha scritto Fabrizio condividendo una foto in cui Carlos, da piccolo, lo stringe con amore. E, anche nelle stories, arriva una carrellata di scatti con Carlos da bambino e da adolescente, molte delle quali insieme a Nina.

Carlos Corona, la dedica del padre Fabrizio

“Le storie d’amore sono storie di vita, e la vita è difficile. È piena di ostacoli e problemi da superare ma quando hai un figlio come il nostro se lo si vuole rendere felice tutto devi sacrificare tutto“, commenta in uno scatto in cui compare insieme a suo figlio e alla sua ex moglie.

Intanto Carlos si gode la festa che la madre ha organizzato per pochi intimi. Nina indossa un miniabito a fiori che lascia scoperte le gambe e a suo figlio dedica una canzone cantata da lei. In un video dei festeggiamenti, Nina Moric ha scritto: “I momenti più belli non hanno foto, ma ricordi marchiati a fuoco sulla pelle o nel cuore”.

