Sarah Jessica Parker

La famosa attrice statunitense, in collaborazione con una cantina neozelandese, ha vinto ben tre riconoscimenti

Sarah Jessica Parker ha vinto tre premi ma questa volta il suo talento di attrice non c’entra nulla: stiamo parlando di tre riconoscimenti alla sua attività imprenditoriale grazie alla collaborazione con la cantina neozelandese Invivo.

Sarah Jessica Parker, tre premi al Marlborough Sauvignon Blanc e al French Rosé

La star di “Sex and the City”, insieme al marito Matthew Broderick, collabora infatti dal 2018 con i produttori vinicoli neozelandesi di Invivo X. Ebbene, due dei suoi vini (un Sauvignon Blanc e un Rosé) sono stati scelti tra oltre 1400 bottiglie dalla giuria della prestigiosa competizione vinicola “New York International Wine Competition 2021”, aggiudicandosi ben tre premi.

“È un onore” ha fatto sapere l’attrice al Daily Mail. “È stato dedicato molto amore alla produzione dei nostri vini, dalla vigna al blending e siamo entusiasti e onorati di essere stati premiati. Ringraziamo tutti coloro che hanno portato una bottiglia a casa e ci hanno incluso nei loro momenti speciali. Siamo lieti di condividere con voi questo entusiasmante riconoscimento”.

Tim Lightbourne, cofondatore di Invivo & Co, ha commentato: “Siamo rimasti sbalorditi dalle vittorie del premio: è la prima volta che vinciamo due ori e un trofeo al New York International Wine Comp e l’hype in tutto il mondo è stato fenomenale. La qualità dei vini è una testimonianza del lavoro svolto insieme a Sarah Jessica. Mettiamo molta cura in ogni fase del processo. Siamo semplicemente felici di ricevere questi riconoscimenti e non vediamo l’ora di una seconda metà dell’anno forte”.

Adam Levy, fondatore del New York International Wine Competition, ha detto: “Quando i punteggi dei giudici sono arrivati è stato piacevole vedere che Sarah Jessica Parker è stata premiata con due ori e un trofeo per il suo Rosé. A lei e al team Invivo facciamo le nostre più sincere congratulazioni, insieme agli altri vincitori e partecipanti, per aver prodotto vini di grande qualità, in quello che è stato un anno impegnativo per i viticoltori di tutto il mondo.”

