Rita Ora debutta come giudice nel talent “The Voice Australia” e festeggia con una foto hot su Instagram

Rita Ora festeggia il suo debutto nella nuova stagione di “The Voice Australia” con una foto hot su Instagram. La cantante britannica di etnia kosovaro-albanese ha pubblicato un post per ringraziare i suoi fan del supporto nel corso della prima puntata dello show.

Rita Ora e The Voice Australia: “Non vedo l’ora di tornarci”

“Sono così felice che amiate tutti The Voice Australia, c’è così tanto talento e non vedo l’ora che lo vediate! Non vedo l’ora di tornarci”, ha scritto la cantante, pubblicando una foto in posa sexy, coperta solo da un accappatoio di spugna bianco, aperto sul davanti.

La foto è stata scattata proprio nel backstage dello show musicale, che vede la partecipazione di Rita Ora come giudice. La cantante, in veste di coach, ha partecipato in passato ai programmi “The X Factor”, “The Voice UK” e “America’s Next Top Model”.

Sul fronte della vita privata è stata ormai ufficializzata la relazione della cantante e attrice, 29 anni, con il regista Taika Waititi, 45. Di recente la coppia è arrivata insieme alla premiere di “The Suicide Squad” a Los Angeles, confermando i rumors che circolavano ormai da mesi. I due si sono conosciuti proprio in Australia, dove Rita era impegnata con “The Voice” e Waititi stava girando “Thor: Love and Thunder”.

