Al podcast "The Moment", Quentin Tarantino ha parlato del complicato rapporto con sua madre e del fatto che non le ha mai fornito un aiuto economico.

Quentin Tarantino, uno dei registi più famosi ed eclettici a livello internazionale, è stato recentemente intervistato da Brian Koppelman durante il podcast The Moment. E, nel corso dell’intervista, ha parlato del complesso rapporto con la madre, da quando era solo un bambino ma che perdura ancora oggi.

Il “dispiacere” del regista riguarda, per la precisione, il fatto che la madre non abbia mai supportato la passione per la scrittura, in particolar modo quando Quentin era ancora un bambino: “Alle elementari gli insegnanti pensavano fosse un atto di ribellione, perché invece di seguire la lezione buttavo giù sceneggiature”.

Quentin Tarantino, la prima sceneggiatura a soli 12 anni

La prima, dal titolo “Captain Peachfuzz and the Anchovy Bandit“, fu scritta a soli 12 anni: “Mia madre però non era contenta delle difficoltà scolastiche, si lamentava con me. Mi rimproverava perché aveva difficoltà con il fatto che non fossi portato per la scuola. Ricordo che un giorno, con tono sarcastico, nel mezzo di una delle sue filippiche, mi disse ‘Oh e comunque questa tua ‘carriera da scrittore‘, con tanto di segno delle virgolette fatto con le dita, finisce qui‘”.

Ed è stato proprio in quel momento che, in Quentin, è scattato qualcosa: “In quell’occasione promisi che, una volta raggiunto il successo, lei non avrebbe visto un centesimo da me. Quando mi disse quelle cose, in modo così sardonico, nella mi mente mi sono detto ‘Ok, allora quando diventerò uno scrittore di successo non vedrai neanche un centesimo della mia fortuna. Non ci sarà una casa in regalo per te. Nessuna vacanza, nessuna Cadillac per mammina. Non avrai nulla perché hai detto quelle cose'”.

“Un proposito che ho rispettato” ha proseguito il regista, sceneggiatore, attore e produttore cinematografico statunitense. “D’altronde le parole hanno conseguenze, soprattutto quelle pronunciate ad un bambino: per lui, il sarcasmo di un genitore può essere davvero pericoloso e difficile da digerire. L’ho aiutata solo una volta, in una situazione complicata con l’IRS (Internal Revenue Service, l’Agenzia delle Entrate americana), ma non le ho mai comprato una casa. Mai una Cadillac, mai una casa”.

Un’infanzia, quella di Quentin, non affatto semplice: di suo padre Tony (un musicista italoamericano) non ha saputo nulla per oltre vent’anni, mentre sua madre Connie rimase incinta quando aveva appena 16 anni. Poi il trasferimento in California e l’opportunità di coltivare la passione per il cinema: “Nella mia cameretta giocavo con i miei pupazzi G.I. Joe e creavo scene di film d’azione. Capitava che usassi parolacce, allora mia mamma mi rimproverava. Ogni volta dovevo spiegarle che non ero io, bensì il personaggio”.

