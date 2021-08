Jennifer Lopez, Ben Affleck

Matt Damon è stato paparazzato sulla spiaggia di Malibu mentre era a passeggio con Ben Affleck e Jennifer Lopez

Matt Damon non sembra aver problemi nel ruolo di “terzo incomodo”. L’attore americano, infatti, è stato paparazzato sulla spiaggia di Malibu mentre era a passeggio con Ben Affleck e Jennifer Lopez. I tre si trovavano nei pressi di Paradise Cove: Jennifer e Ben erano mano nella mano, mentre Matt li seguiva passeggiando con loro e chiacchierando.

Jennifer Lopez, Ben Affleck e la domanda che perseguita Matt Damon

Poche settimane fa, nel corso di un’intervista a “Extra Tv”, Matt Damon, grande amico di Ben Affleck, aveva affermato di essere “felice per lui”, in merito alla relazione con J.Lo: “Si merita tutta la felicità del mondo. Sono contento per entrambi”, aveva aggiunto Damon.

Successivamente Matt era apparso al “The Jess Cagle Show” di SiriusXM, nel corso del quale il co-conduttore Jess Cagle aveva domandato ironicamente: “Sei molto felice per Ben e Jennifer? So che ti piace che te lo chiedano”.

Un chiaro riferimento alle continue domande che gli sono state rivolte sul “ritorno” dei Bennifer. “Giusto. Ma come potrei essere altrimenti? Potrei essere infelice? Dire qualcosa tipo, ‘Io odio il vero amore’?!?!”, ha risposto scherzando Matt Damon, che ironicamente ha concluso: “Non auguro loro niente di buono!”.

