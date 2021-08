principe Andrea

Virginia Giuffre ha fatto causa al duca di York, sostenendo di essere stata portata nel Regno Unito all'età di 17 anni per fare sesso con lui

Nuove grane per la corona inglese. Pesanti accuse e una denuncia arrivano dagli Stati Uniti nei confronti del principe Andrea, da parte di Virginia Giuffre. La donna, che in passato aveva denunciato il finanziere americano Jeffrey Epstein, ora ha fatto causa al duca di York, sostenendo di essere stata portata nel Regno Unito all’età di 17 anni per fare sesso con lui. La denuncia presentata da Virginia Giuffre, che oggi ha 38 anni, è stata depositata al tribunale di New York.

La donna accusa il principe Andrea, terzo figlio, secondo maschio, della Regina Elisabetta di aver abusato sessualmente di lei a New York e a Londra. “Non ho preso questa decisione alla leggera. Come madre e moglie, la mia famiglia viene prima di tutto e so che questa azione mi sottoporrà a ulteriori attacchi da parte del principe Andrea, ma sapevo che se avessi intrapreso questa azione, avrei deluso loro e le vittime ovunque”, ha detto la Giuffre, in un comunicato.

Si tratta di accuse che il duca di York ha sempre respinto: “Non è successo, posso dire categoricamente che non è mai avvenuto, non ho alcun ricordo di incontri con questa donna”, aveva già dichiarato il principe Andrea alla Bbc in merito alle prime accuse mosse contro di lui, circa due anni fa.

Caso Jeffrey Epstein, la nuova denuncia di Virginia Giuffre

La denuncia, adesso, rappresenta un ulteriore passo della donna, che accusa il principe Andrea di avere abusato sessualmente di lei, quando si faceva chiamare Virginia Roberts, nella casa londinese della socia di Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, e nelle residenze di Epstein negli Stati Uniti. Epstein è stato accusato e condannato per abusi sessuali e traffico internazionale di minorenni, in Florida e New York. È morto suicida in carcere lo scorso 10 agosto 2019.

