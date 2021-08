Jason Momoa

L’attore hawaiano è sposato con Lisa da 15 anni ed ha ammesso di avere un debole per lei fin da quando lui aveva 8 anni e la guardava in tv

Jason Momoa, 42 anni, 1,92 di altezza e 105 chili di muscoli, è uno dei sex symbol più ambiti nel panorama internazionale. Eppure, non è mai stato interessato a storie o flirt perché, tra i suoi sogni, c’era quello di sposare l’attrice l’attrice Lisa Bonet, di 11 anni più grande di lui.

Sposato ormai da ben 15 anni, qualche tempo fa il bell’hawaiano ha svelato di avere avuto un debole per lei da quando aveva otto anni e la guardava in tv (all’epoca Lisa era la dolcissima Denise nella sit-com “I Robinson”): “Per lei avevo letteralmente una cotta quando ero solo un ragazzino. E se qualcuno ti dice che una cosa non è possibile, devi rispondere così: Io ho sposato Lisa Bonet, quindi tutto è possibile!”.

Un segreto che l’attore de “Il Trono di Spade” aveva già svelato nel 2017 a James Corden: “Mi piace da quando ho otto anni e la guardavo in tv, all’epoca dicevo: ‘Mamma, mi piacerebbe stare con lei tutta la vita. Vorrei prendermene cura'”.

Jason Momoa e l’aneddoto della giacca ai Golden Globe

E così sembra che sia: un esempio su tutti, quando ai Golden Globe (nel gennaio 2020) Lisa ha avuto freddo a causa dell’aria condizionata, lui si è tolto la giacca per darla a lei, rimanendo in canottiera in una stanza piena di uomini in smoking.

Il primo incontro tra i due è avvenuto nel 2005, in un jazz club di New York, presentati da amici comuni: “Eravamo entrambi nel posto giusto al momento giusto” ha raccontato Jason. “Io avevo i dreadlocks, lei aveva i dreadlocks. Mi sono girato, l’ho vista e sono rimasto senza parole“.

E a casa? In una intervista al magazine Men’s Health, Jason aveva affermato: “Posso sembrare grande e grosso ma non lo sono, non assomiglio minimamente a Khal Drogo. Anzi, non sono nemmeno il re della casa! Sono assolutamente terrorizzato da mia moglie“.

La motivazione è semplice: “Lei è molto sofisticata e intelligente, mentre io e i nostri figli siamo un po’ come animali che hanno bisogno di essere addestrati meglio. Sono costantemente impegnato a diventare un padre e un marito migliore”.

I due, infatti, sono i genitori di Lola e di Nakoa-Wolf ma Lisa Bonet è anche mamma di Zoë, avuta da Lenny Kravitz, che sembra avere un ottimo rapporto sia con la ex che con Jason. Basti pensare che la settimana scorsa il cantante, nel fare gli auguri di compleanno a Jason, ha pubblicato una foto di loro due in bianco nero con lacaption: “Sono orgoglioso di chiamarti mio fratello. Siamo una famiglia”.

